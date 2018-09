O Cine Votuporanga acompanha o lançamento mundial “A Freira” e traz duas sessões diariamente, às 20h e às 22h

publicado em 06/09/2018

A programação do Cine Votuporanga com “A Freira” segue até o dia 19 de setembro (Foto: Divulgação)

Da RedaçãoA partir de hoje o Cine Votuporanga estreia “A Freira”. O novo filme estará em cartaz todos os dias no Cine Votuporanga, às 20h e 22h (2D dublado). No domingo (9) o filme será legendado na sessão das 22h. Além do terror “A Freira”, o Cine Votuporanga mantém em cartaz o filme “Jovens Titãs em Ação”, às 18h30 (2D dublado), sucesso absoluto de público.A programação do Cine Votuporanga segue até o dia 19 de setembro. O preço dos ingressos é R$ 10 meia e R$ 20 inteira.“Jovens Titãs em Ação”Robin, Ciborgue, Estelar, Ravena e Mutano são os Jovens Titãs. Ao perceberem que todos os super-heróis estão estrelando filmes, eles decidem se mobilizar para também ter espaço nas telonas. O líder do grupo, Robin, está determinado a ser visto como um astro e com ideias malucas e até uma canção eles partem em busca de um diretor de Hollywood, mas acabam enganados por um supervilão.“A Freira”Presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça prestes a se tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento num campo de batalha.