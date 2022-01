A medida foi determinada pelo Ministério da Saúde após aprovação da Anvisa

publicado em 11/01/2022

A Secretaria da Saúde de Votuporanga já trabalha na elaboração do Plano Municipal de vacinação de crianças de 5 a 11 anos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Saúde, confirmou com exclusividade aoque já está em elaboração o plano municipal para a imunização de crianças, de 5 a 11 anos contra o vírus. A medida foi determinada pelo Ministério da Saúde após aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), mas ainda não há uma data definida para começar.Em nota, a Secretaria da Saúde informou que está elaborando um Plano de Vacinação e haverá uma capacitação com o Estado nesta quarta-feira (12), às 14h, mas até o momento não houve recebimento de nenhum documento oficial sobre as normas técnicas.Enquanto a vacinação de crianças não é iniciada, adolescentes com mais de 12 anos e adultos de qualquer idade já podem procurar os postos volantes montados na Capela Santo Expedito e no Assary Clube de Campo, das 8h até às 15h, para tomar a primeira dose da vacina. A segunda dose também já está disponível para todos que estão no prazo e a terceira dose para todos, com mais de 18 anos, que tomaram a segunda dose há mais de quatro meses.A Secretaria da Saúde também fará um plantão noturno de vacinação, até às 20h, nesta quarta, no posto montado no Assary Clube de Campo. Ainda não foi definido se haverá itinerário da Van da Saúde nesta semana.