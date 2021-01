Desde a última semana de dezembro, a ala do hospital passou a contar com dez leitos

publicado em 14/01/2021

Santa Casa de Votuporanga (Foto: Divulgação)

A falta de profissionais para tocar os leitos de coronavírus obrigou a Santa Casa de Votuporanga a fechar oito vagas de UTI para Covid-19. Desde a última semana de dezembro, a ala do hospital passou a contar com dez leitos. Atualmente, todos eles estão ocupados. Na enfermaria, a ocupação é de 76%.

De acordo com a Santa Casa, foi aberto um processo seletivo para contratação de médicos especialistas em terapia intensiva, enfermeiros e técnicos de enfermagem. "Em meses de pandemia, profissionais adoeceram, alguns se afastaram, o que impactou no rodízio de plantões. Com uma equipe maior, há menor carga de trabalho, possibilitando maior descanso, é o que buscamos", afirmou em nota.

Quem tiver interesse nas vagas deve enviar currículos para o email rh.medico@santacasavotuporanga.com.br. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9133, ramal 2353.



















*Com informações de O Extra.net