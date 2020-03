Pedido do profissional se deu em meio ao polêmico pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro

publicado em 26/03/2020

O pedido foi feito por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais

Franclin Duarte

O responsável pela Urgência e Emergência da Santa Casa de Votuporanga, Chaudes Ferreira, divulgou um vídeo na manhã desta quinta-feira, 26, pedindo para que todos mantenham o isolamento social. A gravação surge num momento em que se questiona o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que pediu justamente o contrário.

Segundo o médico votuporanguense, ainda há a necessidade do isolamento social para se manter o bloqueio á propagação do vírus.

“Peço a todos que mantenham esse isolamento social e reforço sobre a necessidade da gente pensar sempre na higienização de forma correta, lavar as mãos com água e sabão, o álcool gel, quem não puder ficar em casa e tiver que sair por algum motivo, no retorno temos que pensar sempre nessa higienização de forma correta. Gostaria de contar com o apoio de todos vocês para podermos vencer vírus nesse momento que é um momento de bloqueio do vírus. Nós não estamos enxergando o vírus, por isso todos nós temos que ficar no isolamento social”, disse.

O profissional ainda pede para que as pessoas evitem procurar as portas das unidades Urgência e Emergência se o caso não for de extrema necessidade.