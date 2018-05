Neste mês, cidades de 100 países realizam ações para prevenir uma das doenças que mais mata no mundo

A hipertensão, que é conhecida como pressão alta, mata cerca de 300 mil brasileiros todos os anos (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Concha Acústica de Votuporanga, ponto turístico cravado no centro da cidade, vai se transformar em um quartel general de combate a hipertensão neste sábado, dia 26, a partir das 9h. Diversos cardiologistas e profissionais da saúde vão prestar atendimentos e solucionar dúvidas da população. Quem for até o local, vai poder ter a pressão arterial aferida e passar por uma mini consulta, com orientações preventivas. Caso seja detectado, os atendidos serão encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ou para os postinhos, dependendo da gravidade do caso.

Esta é uma ação global que integra a campanha MMM (May Measura Month) – Maio, mês de medição – em português, organizada pela Sociedade Internacional de Hipertensão. Uma das organizadoras do evento em Votuporanga, a cardiologista Dra. Elisabeth do Espirito Santo Cestário, explica que “o objetivo é colocar em evidência o problema e aumentar o acesso a exames de pressão sanguínea, assim como reduzir o número de mortes causadas pela hipertensão”, ressalta.

A hipertensão, que é conhecida como pressão alta, mata cerca de 300 mil brasileiros todos os anos, o que representa 820 pessoas por dia, uma a cada dois minutos, segundo a SBH (Sociedade Brasileira de Hipertensão). Os números ainda mostram que cerca de 25% da população brasileira adulta convive com o problema, chegando a mais de 50% na faixa etária acima dos 60 anos.

Diversos fatores influenciam o aparecimento da hipertensão, como hereditariedade, obesidade, tabagismo, estresse, sedentarismo, colesterol alto e grande consumo de sal. Segundo o Ministério da Saúde, o brasileiro consome, em média, doze gramas de sódio todos os dias. É quase o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é menos de cinco gramas.