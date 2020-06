Hoje os estabelecimentos estão autorizados a abrir para o público, mas o atendimento está limitado a 4 horas diárias

publicado em 04/06/2020

Comércio em Rio Preto no terceiro dia após a flexibilização (Foto: Guilherme Baffi/Diário da Região)

A juíza Tatiana Pereira Viana Santos negou nesta quinta-feira, 4, a liminar pedida pelo Sindicato do Comércio Varejista de São José do Rio Preto (Sincomercio) para abertura do comércio por 6 horas diárias. Rio Preto está na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo, que permite a abertura dos estabelecimentos para o público, mas limita o atendimento a 4 horas diárias.A magistrada também negou o pedido do sindicato para aumentar a ocupação dos estabelecimentos para 30% da capacidade. Hoje os comerciantes estão limitados a receber 20% da capacidade de público.Rio Preto permanece na fase 2 ao menos até o dia 15 de junho. Até lá, a situação será reavaliada para definir se a região segue para a fase 3 do plano, que já prevê a reabertura, com restrições, de bares, restaurantes e similares, além de salões de salões de beleza e barbearias. A fase 4, por sua vez, libera o funcionamento de academias. A abertura total, sem restrições, só acontece na fase 5.*Diário da Região