Segundo a polícia, homens foram flagrados pescando no rio São José dos Dourados.

publicado em 14/02/2018

(Foto: Polícia Ambiental/Divulgação)

Três homens foram multados nesta terça-feira (13) por pesca ilegal no rio São José dos Dourados, em Sebastianópolis do Sul.De acordo com a Polícia Ambiental, além de os homens estarem pescando durante a época da piracema, também utilizavam uma rede, o que é permitido apenas para profissionais.Durante o flagrante, foram apreendidos 13 quilos de peixes da espécie curimba e a rede utilizada na pesca. O trio foi multado e vai responder por crime ambiental.Ainda segundo a polícia, o período de piracema começou no dia 17 de novembro e vai até o dia 28 de fevereiro, sendo proibida a pesca para a preservação de diversas espécies de peixes nativos.Fonte: G1