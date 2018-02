A troca de tiros aconteceu em frente a um restaurante em Rio Preto

publicado em 03/02/2018

Policial civil morreu após trocar tiros com PM (Foto: Divulgação)

Um policial civil morreu e um bancário ficou ferido após uma discussão c em frente a um bar na madrugada deste sábado, 3, na avenida Murchid Homsi, na Vila Ercília, em Rio Preto.Segundo informações do boletim de ocorrência, o policial civil Eduardo Teixeira Moreno, de 27 anos, chegou ao local em uma moto e ficou acelerando, quando parou de acelerar, o bancário, então, disse algo ao policial, que as testemunhas não souberam informar. Nesse momento, Moreno teria sacado a arma e atirado contra o bancário.Um policial militar, de 52 anos, que estava no local de folga com seus familiares e amigos presenciou o fato e pediu que o policial civil soltasse a arma, a vítima não obedeceu e atirou contra o PM, que para se defender revidou acertando Moreno.O bancário foi socorrido e encaminhado para o hospital Austa. O policial civil morreu no local. O policial militar foi preso em flagrante e permanece a disposição da justiça.Fonte: Diário da Região