Operação policial estoura pontos de drogas em Cardoso

No total, foram apreendidos mais de 2 quilos de entorpecentes, que seriam comercializados em toda a região no período do Carnaval

publicado em 09/02/2018

No total, foram apreendidos mais de 1kg de maconha, 300 pedras de crack, 100 gramas de cocaína e crack em forma bruta, além de R$ 1.500,00 em dinheiro (Foto: A Cidade) Aline Ruiz Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar de Cardoso resultou na prisão de cinco pessoas envolvidas no tráfico de drogas daquela cidade nesta sexta-feira (9), entre elas uma adolescente de 15 anos. No total, foram apreendidos mais de 2 quilos de entorpecentes Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo que em três locais foram encontrados entorpecentes. Ainda segundo informações da polícia, um dos traficantes presos, morador do bairro Truvela, é apontado como o líder do tráfico de Cardoso. A operação também contou com apoio de policiais da região de Votuporanga e do canil da Companhia de Operações Especiais da PM (Caep) de Rio Preto. Ainda de acordo com o delegado, a suspeita é que a droga apreendida seria vendida na cidade e região durante as festividades do carnaval. No total, foram apreendidos mais de 1kg de maconha, 300 pedras de crack, 100 gramas de cocaína e crack em forma bruta, além de R$ 1.500,00 em dinheiro. As investigações foram comandadas pelo delegado Marco Konji Yoshizaki, pelos investigadores Ellen e Luís Paulo Bednarski. (Colaboração Fernanda Bercelli)

