Acidente foi na rodovia Feliciano Sales Cunha. Segundo polícia, motorista da picape teria batido no caminhão

publicado em 14/02/2018

Bombeiros precisaram retirar vítima que ficou presa nas ferragens após colidir com caminhão na rodovia Feliciano Sales cunha, em Macaubal (SP). (Foto: Arquivo Pessoal )

Um motorista ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (13) depois de colidir com um caminhão na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Macaubal (SP).Segundo informações da Polícia Rodoviária, o motorista de uma picape trafegava pela via quando teria dormido ao volante e batido em uma carreta, que seguia na pista contrária. Com a batida, a carreta tombou e foi parar no acostamento da rodovia.O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser socorrido com ferimentos graves para Santa Casa de Votuporanga (SP). O caminhoneiro não se machucou. O trânsito no local não precisou ser interditado e permanece normal.Fonte: G1