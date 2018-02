Gisele esperava duas meninas e o menino que faleceu, as duas meninas estão na UTI neonatal e passam bem

publicado em 19/02/2018

Giseli deve ser sepultada junto com o filho em Jales (Foto: Reprodução/Facebook)

Um história que chocou os Jalesenses aconteceu neste domingo (18), Giseli Cristina Sanches de 39 anos, estava grávida de trigêmeos, após participar inclusive do chá de bebê das crianças ontem por volta das 22 horas, começou a passar mal devido alteração em sua pressão arterial.Rapidamente familiares acionaram o Samu e Gisele sofreu uma parada Cardíaca fulminante.Ela foi levada para Santa Casa de Jales, onde um cesárea foi feita na tentativa de salvar os trigêmeos mas infelizmente um deles não resistiu, Gisele esperava duas meninas e o menino que faleceu, as duas meninas estão na UTI neonatal e passam bem.Giseli é filha do conhecido Soneca Torneiro Mecânico, após seu falecimento nenhum médico em Jales quis assinar o atestado de óbito e seu corpo foi encaminhado para São José do Rio Preto para autópsia por volta das seis horas da manhã desta segunda-feira.Giseli deve ser sepultada junto com o filho em Jales, ainda não se tem noticia do velório, que deve começar após o retorno de seu corpo de São José do Rio Preto.Fonte: Região Noroeste