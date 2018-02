A vítima ficou internada por uma semana

publicado em 15/02/2018

A Prefeitura de Buritama está investigando a morte de um idoso, que pode ter sido provocada por febre amarela (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Buritama está investigando a morte de um idoso, que pode ter sido provocada por febre amarela.O homem, morador do bairro do Livramento, procurou o primeiro atendimento no pronto socorro de Buritama em 30 de janeiro. O primeiro diagnóstico foi de dengue e ele chegou a fazer o exame para confirmar a doença em 5 de fevereiro. O resultado foi inconclusivo. No dia seguinte, o idoso procurou novamente o médico com febre alta. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Birigui em 7 de fevereiro, pois a temperatura não baixava, e faleceu nesta quarta-feira, 14, no hospital. Houve comprometimento hepático, um dos agravantes que pode ser provocado pela febre amarela.O idoso é vacinado contra febre amarela desde 2007. A dois quilômetros de sua casa em Buritama, um macaco foi encontrado morto em 26 de janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os agentes visitaram as casas do entorno do local, verificando quem já tinha tomado a vacina contra febre amarela.A doença não é transmitida pelo macaco, mas sim pelo mosquito Haemagogus ou pelo Sabethes. Na forma urbana, o vetor é o Aedes aegypti. Quando um primata adoece, as autoridades de saúde sabem que o vírus está circulando no local.De acordo com Edilson Carlos Paiva, secretário municipal de Saúde de Buritama, os resultados dos exames do idoso e do macaco ainda não estão prontos e devem ser divulgados pelo Instituto Adolfo Lutz em até 30 dias.Fonte: Diário da Região