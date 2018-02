Johomar Galvão Barbosa ficou internado no Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos

publicado em 19/02/2018

O homem de 42 anos morreu na madrugada deste sábado (17) no Hospital de Base (Foto: Divulgação)

Um homem de 42 anos morreu na madrugada deste sábado (17) no Hospital de Base. Ele não resistiu aos ferimentos que sofreu após cair de quatro metros de altura de uma árvore, em Fenandópolis, onde morava.De acordo com o boletim de ocorrência, o servente de pedreiro Johomar Galvão Barbosa chegou ao hospital na última segunda-feira, 12, com politrauma, traumatismo do crânio e da coluna cervical. Ele foi internado na unidade de tratamento intensivo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta madrugada.O corpo da vítima será enterrado em Fernandópolis.Fonte: Diário da Região