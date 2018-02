O rapaz está internado na Santa Casa de Fernandópolis com possível quadro avançado de anemia

publicado em 15/02/2018

Alessandro Rodrigues da Silva (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma campanha nas redes sociais está mobilizando amigos e familiares de um jovem fernandopolense. O objetivo é conseguir o maior número de doadores de sangue para Alessandro Rodrigues da Silva, mais conhecido como Lê Boró.O rapaz está internado na Santa Casa de Fernandópolis com possível quadro avançado de anemia.As doações de sangue podem ser feitas no Hemocentro de Fernandópolis de segunda, terça, quinta e sexta-Feira das 8h00 às 17h00. Na quarta-feira das 8h00 às 19h00 e no Sábado das 8h00 às 12h00.Fonte: Região Noroeste