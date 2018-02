O carro foi retirado do local com o auxílio de outro veículo. Ninguém ficou ferido

publicado em 03/02/2018

Funcionários foram ao Distrito Industrial 3 para avaliar ruas quando motorista do veículo não conseguiu desviar de buraco (Foto: Arquivo Pessoal)

Um carro da prefeitura de Jales ficou preso em um dos buracos do Distrito Industrial 3, na manhã da última sexta-feira (2), durante uma vistoria da equipe da Secretaria de Obras no bairro.Os funcionários da prefeitura foram ao local para avaliar as crateras e programar possíveis obras, quando o motorista do veículo não conseguiu desviar e caiu em um buraco.O carro foi retirado do local com o auxílio de outro veículo. Ninguém ficou ferido.Segundo a prefeitura de Jales, é necessário realizar obras nas galerias pluviais, com valor de pelo menos R$ 3,5 milhões, antes de asfaltar as ruas do bairro.