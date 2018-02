Shows com a banda Cruzeiro do Sul são gratuitos e começam às 22h.

publicado em 09/02/2018

Banda Cruzeiro do Sul irá se apresentar em Monte Aprazível nos cinco dias de carnaval (Foto: Divulgação)

O carnaval em Monte Aprazível começa nesta sexta-feira (9) com direito a cinco noites de folia. O Carnamonte é um tradicional carnaval de rua no Parque das Águas José Agrelli. Os shows são gratuitos e começam às 22h.Com a animação da banda Cruzeiro do Sul, durante as cinco noites, além da matinê no domingo, o carnaval terá ainda a animação dos blocos de foliões. Haverá também disputa com as crianças, com os prêmios para as melhores fantasias em diversas categorias.No local foram montadas tendas, banheiros químicos, estrutura para triagem de segurança, ambulâncias e enfermeiros. Quem for de carro também terá espaço no estacionamento montado no Parque das Águas, cuja renda será revertida para o Fundo Social de Solidariedade.