Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado, resgatou o animal e o soltou em uma mata próximo à cidade.

publicado em 30/01/2018

Animal foi visto andando tranquilamente pelas ruas de Nhandeara (SP) na tarde desta segunda-feria (29) (Foto: Divulgação)

Um tamanduá-bandeira foi visto andando pela rua Domingos Planilho na tarde desta segunda-feira (29), em Nhandeara (SP). O registro foi feito por moradores do bairro.Depois de "passear", o bicho entrou em uma casa em construção, ao lado do prédio do INSS da cidade. Um dos pedreiros, que trabalhava na obra, viu quando o animal entrou no local e fechou o portão.O Corpo de Bombeiros de Votuporanga (SP) foi acionado, compareceu ao local e capturou o tamanduá em segurança. O animal foi solto em uma mata próximo à cidade, segundo os bombeiros.Fonte: G1