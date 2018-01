Tema “Começar bem – formalização”será trabalhado no dia 6 de fevereiro; já o assunto“Ganhe mercado” está agendado para o dia 8

publicado em 30/01/2018

As inscrições são pelo telefone 3463-4010 ou direto no Sebrae. Os cursos ocorrerão nos dias 6 e 8 de fevereiro, às 18h30, na Acif (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O Sebrae elaborou a agenda de oficinas gratuitas do mês de fevereiro destinadas aos microempreendedores e interessados em iniciar um negócio em Fernandópolis ou região. As inscrições são pelo telefone 3463-4010 ou direto no Sebrae. Os cursos ocorrerão nos dias 6 e 8 de fevereiro, às 18h30, na Acif (Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis).

No dia 6 de fevereiro, a capacitação será com o tema “Começar bem – formalização”, voltada para pessoas interessadas em abrir ou formalizar um negócio. Nela serão apresentados quais são os tipos de porte de empresa, suas limitações, bem como os direitos e deveres adquiridos ao se formalizar, proporcionando ao participante reflexões sobre as vantagens e os benefícios da formalização.

Já no dia 8 de fevereiro, o tema será “Ganhe mercado”. O objetivo deste curso é orientar os empreendedores a conhecer o perfil dos seus clientes, fornecedores e concorrentes, com a intenção de que se torne capaz de planejar ações de marketing adequadas para o desenvolvimento de produtos e conquista de clientes.

