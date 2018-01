O evento ocorrerá nesta quarta-feira às margens do rio Grande, na praia turística do município de Riolândia.

publicado em 23/01/2018

A AES Tietê realiza nesta quarta-feira (24) a soltura de 70 mil alevinos da espécie Piracanjuba (Foto: Divulgação/AES Tietê)

Como parte da sua agenda anual de repovoamento de rios, a AES Tietê realiza nesta quarta-feira (24) a soltura de 70 mil alevinos da espécie Piracanjuba. O evento ocorrerá às margens do rio Grande, na praia turística do município de Riolândia.O Programa de Manejo Pesqueiro da AES Tietê Energia realiza, anualmente, o repovoamento de rios com 2,5 milhões de alevinos, aumentando ainda mais a população de peixes nos rios Tietê, Pardo e Grande. Nas estações de Hidrobiologia e Aquicultura, das usinas de Barra Bonita e Promissão, são cultivados peixes do tipo Curimbatá, Dourado, Pacu-Guaçu, Piapara, Piracanjuba e Tabarana.Sobre a AES Tietê – A AES Tietê oferece soluções em gestão de energia, atuando na geração e comercialização de energia elétrica. Para isso, conta com um parque com capacidade para gerar 2.658 MW a partir de fontes renováveis. A AES Tietê opera nove usinas hidrelétricas e três pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) no Estado de São Paulo. A empresa responde por 12% da capacidade instalada no Estado e 2,3% no Brasil.