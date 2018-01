O motociclista fugiu do local sem prestar socorro

publicado em 29/01/2018

Segundo informações da PM, a mãe se preparava para sair de casa quando a criança correu para rua (Foto: Arquivo Pessoal)

A Policia deve abrir inquérito para apurar a morte de uma criança de apenas 1 anos atropelada por um motoqueiro na noite deste sábado, dia 27, na rua Ceará no bairro Brasilândia em Fernandópolis. O motociclista fugiu do local sem prestar socorro.Segundo informações da PM, a mãe se preparava para sair de casa quando a criança correu para rua. No momento um motoqueiro seguia em alta velocidade e acabou atingindo a criança que foi arremessada até a guia da sarjeta. Testemunhas relataram o fato aos policiais.Uma unidade avançada do SAMU esteve no local e encontrou a criança no colo da mãe pedindo ajuda.A perícia recolheu parte do para-lama da motocicleta que foi identificada sendo uma CB 300 de cor azul petróleo.A Polícia procura o motoqueiro que provocou a morte da criança.O velório acontece neste domingo.Foto: Região Noroeste