publicado em 23/01/2018

Moradores colocam eletrodomésticos no carro para ir trabalhar (Foto: Reprodução/TV TEM)

Esta é daquelas situações-limite em que percebemos que as coisas foram longe demais.Em um bairro da região Leste de São José do Rio Preto, a população está sofrendo tanto com o furto a residências que alguns moradores estão levando para o trabalho seus aparelhos eletrônicos de maior valor.Sim. Isso mesmo. Segundo a reportagem do G1, que conversou com moradores de Set Valley, a solução radical é a única forma de garantir a segurança dos pertences. Em um dos carros mostrados estavam computador, micro-ondas, televisão e até a bicicleta. “A situação chegou ao limite, é um absurdo. Por pouco que seja, é o que a gente tem, né? E é duro de conseguir”, disse uma moradora que preferiu não se identificar.Set Valley, o bairro com esse nome estranhíssimo, existe há apenas um ano e já desponta nas estatísticas de violência. A Secretaria de Segurança Pública registrou quase mil furtos na região onde o bairro fica localizado, e isso apenas entre janeiro e novembro de 2017.Vamos ver o que dezembro pode acrescentar a esses dados alarmantes.Fonte: G1