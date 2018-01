O catanduvense Neto Junqueira, 14 anos, foi um dos destaques do programa The Voice Kids, da Rede Globo, no último domingo, 21

O catanduvense Neto Junqueira, de 14 anos, foi um dos destaques do programa The Voice Kids, da Rede Globo, no último domingo, 21. Cantando Use Somebody, da banda Kings of Leon, ele conquistou todos os jurados e ainda ganhou o apelido de 'mini Safadão'.

O apelido foi dado por Simone, que faz dupla com Simaria. Ela foi só elogios para o garoto de Catanduva. “Sou apaixonada por vozes com esse drive”, disse, em referência à voz roqueira do adolescente. “Eu canto sertanejo e quero aprender esse drive.” Também empolgada com a performance, Simaria chegou a tirar um dos sapatos.

No entanto, o candidato catanduvense acabou escolhendo entrar para o time da cantora Claudia Leitte. É algo impressionante o que ele faz”, elogiou a cantora.