Acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (31), no trecho de Populina

publicado em 31/01/2018

Médico morreu ao capotar caminhonete em uma estrada vicinal em Populina (SP) na manhã desta quarta-feira (31) (Foto: Arquivo Pessoal)

Um médico de anos 42 morreu após capotar o carro que dirigia na rodovia Doutor Léo Lucchese, na manhã desta quarta-feira (31), no trecho de Populina (SP).Segundo informações da Polícia Rodoviária, a vítima seguia sentido Fernandópolis para Populina quando perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore e, em seguida, capotou. Ainda não se sabe o que aconteceu para ele perder o controle do veículo.O motorista foi socorrido e levado para Santa Casa de Ouroeste (SP), mas devido ao impacto da batida, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.Fonte: G1