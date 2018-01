Região

Jovem é presa ao tentar entrar na cadeia de Riolância com cocaína nas partes íntimas

A jovem confessou que tentava entrar com as drogas a pedido do companheiro, que cumpre pena no local

publicado em 23/01/2018

A jovem foi presa após tentar entrar na penitenciária de Riolândia com drogas (Foto: Reprodução/Internet) Aline Ruiz Uma jovem de 27 anos foi presa no último sábado (20) após tentar entrar na penitenciária “João Batista de Santana”, em Riolândia, com cocaína nas partes íntimas. Os entorpecentes foram descobertos com ajuda do scanner corporal. Agentes penitenciários desconfiaram de uma anormalidade na região da cintura e a jovem confessou que tentava entrar com as drogas a pedido do companheiro, que cumpre pena no local pelo crime de roubo. A Polícia Militar foi acionada e a jovem encaminhada para a Central de Flagrantes de Votuporanga para registro da ocorrência. A jovem foi encaminhada para a cadeia pública de Nhandeara, onde permanece à disposição da Justiça.

