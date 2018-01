De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois homens faziam a manutenção do local quando aconteceu o acidente

publicado em 23/01/2018

Torre de transmissão de rádio caiu em Tanabi e operário morreu no local (Foto: Arquivo Pessoal)

Um homem morreu depois que uma torre de transmissão de rádio caiu em Tanabi, na tarde desta terça-feira (23).De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, dois homens faziam a manutenção do local quando um cabo se rompeu e a torre caiu.Um dos trabalhadores morreu no local do acidente, já o outro foi socorrido com ferimentos no braço e encaminhado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto.Fonte: G1