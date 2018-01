Primeiro jogo da equipe acontece nesta quarta-feira, 03, no Cláudio Rodante, com entrada gratuita

publicado em 02/01/2018

Partida acontece nesta quarta-feira, 03, às 15h (Foto: Divulgação/Prefeitura de Fernandópolis)

Depois de 26 anos, enfim chegou o momento do retorno do Fernandópolis Futebol Clube para a Copa São Paulo de Futebol Junior. O time estreia nesta quarta-feira, 3 de janeiro, às 15h, contra o Madureira, do Rio de Janeiro, no estádio municipal Cláudio Rodante. Depois, às 17h, no mesmo local, ocorre a partida entre Criciúma x Guarani. O time local foi montado com apoio da Prefeitura de Fernandópolis.





O técnico da equipe, Edson José de Carvalho(Pezinho), contou que o foco para a estreia é tentar segurar a emoção dos atletas. “Além do preparo físico que eles precisam ter, a questão emocional também é muito importante. A estreia na competição traz uma série de pensamentos, por isso conversamos bastantes para que eles estejam preparados para este momento”, disse.





Na manhã desta terça-feira, 02, o time fez o último treino para a estreia. “Fizemos um recreativo, porque o trabalho mais duro já foi feito. Agora vamos ver se o preparo realizado até o momento será suficiente para vencer a primeira partida”, destacou o técnico.





Fernandópolis é sede do grupo 1 da Copinha e terá como adversários os catarinenses do Criciúma, os campineiros do Guarani e os cariocas do Madureira durante a primeira fase da competição.