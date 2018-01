Também há suspeita de que a criança tenha sido abusada sexualmente

publicado em 24/01/2018

A Polícia Militar de Rio Preto apreendeu um revólver e munições na casa do suspeito (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um menino de um ano e seis meses morreu na manhã desta quarta-feira, 24, depois de ser agredido pelo padrasto. Também há suspeita de que a criança tenha sido abusada sexualmente. O padrasto da vítima, de 24 anos, foi preso, também acusado de agredir a mãe do menino.De acordo com a Polícia Civil, os crimes aconteceram na noite de terça-feira, 23, quando ele agrediu a companheira, de 18 anos, e o filho dela. Devido à gravidade dos ferimentos a criança foi levada para Santa Casa de Jales, onde a equipe médica constatou sinais de abuso sexual.Na manhã de quarta, policiais realizaram buscas na residência do casal. No local, a equipe encontrou um revólver calibre 38 com a numeração raspada. Foi encontrado ainda, no forro do banheiro, seis cartuchos.O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma, estupro de vulnerável e violência doméstica. A polícia investiga o crime.Fonte: Diário da Região