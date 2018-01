Paciente descobriu que estava grávida de gêmeos, mas um dos bebês não se desenvolveu e estava prejudicando o desenvolvimento do outro que estava sadio.

publicado em 25/01/2018

Procedimento é realizado por meio de um instrumento com câmera, que alcança o útero da paciente e cauteriza vasos (Foto: Reprodução/TV TEM)

Uma cirurgia inédita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em São José do Rio Preto (SP) salvou a vida de uma criança ainda durante a gestação. O procedimento foi realizado no Hospital da Criança e Maternidade da cidade, no dia 11 de janeiro.A mamãe Íris Andrade passou por uma fetoscopia ao descobrir que estava grávida de gêmeos, mas que um dos bebês não evoluiu e estava prejudicando o desenvolvimento do outro que estava sadio.Íris estava entrando no sétimo mês de gestação, considerada arriscada pelos médicos, quando a cirurgia trouxe esperança da mãe ver a filha nascer.“Eu descobri com 20 semanas no ultrassom morfológico e o médico explicou que uma massa [bebê que não desenvolveu] não estava sendo gerada e conforme a massa crescia, a bebê sadia corria risco porque tinha que bombear sangue tanto para ela quanto para essa massa”, explica a paciente.O procedimento é realizado por meio de um instrumento com câmera, que alcança o útero da paciente e cauteriza vasos e tumores que possam atrapalhar o desenvolvimento do bebê.O médico responsável pela cirurgia em Rio Preto estudou a fetoscopia na Espanha e Estados Unidos. Ele explica que, muitas vezes, o diagnóstico tardio pode dificultar o tratamento e que a cirurgia só é realizada em casos onde a vida do bebê está em risco.“A gente recebe pacientes muito tardiamente, onde não há condições de tratar e infelizmente com erros de diagnósticos. Elas poderiam ter se beneficiado com o tratamento caso o diagnóstico tivesse sido feito precocemente e da maneira correta”, explica o médico especialista em medicina fetal Gustavo Henrique de Oliveira.O quanto antes o caso for identificado, a paciente tem mais chances de garantir o desenvolvimento da gravidez. Além do pré-natal, agora a Íris precisa fazer um acompanhamento especial até o final da gestação.“O procedimento foi muito esperado e foi um sucesso. Pelo ultrassom vimos que a bebê está perfeita”, conclui a gestante.Fonte: G1