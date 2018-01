Batida entre dois carros ocorreu na rodovia Candido Polini. Vítima de 58 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local

publicado em 29/01/2018

Acidente deixou uma vítma em Monte Aprazível (SP) (Foto: Arquivo Pessoal)

Um motorista de 58 anos morreu após se envolver em um acidente na rodovia Candido Polini, neste domingo (28), em Monte Aprazível (SP).De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a vítima seguia sentido Monte Aprazível-Polini, quando no quilômetro 12 bateu de frente com um carro que seguia no sentido oposto.Devido ao impacto da batida, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista e a passageira do outro veículo sofreram ferimentos leves.Ainda segundo a polícia, o acidente foi registrado na delegacia e as causas serão investigadas.Fonte: G1