O acusado foi surpreendido com 30 pinos de cocaína

publicado em 16/12/2017

Ele estava com a filha de 5 anos em um carro, que segundo a polícia, era usado no transporte de droga (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Uma denúncia levou a Polícia Militar a prender E.S.S., 31 anos, conhecido pelo apelido de Tonto, por tráfico de drogas, em Araçatuba. A ação ocorreu nesta quinta-feira (14), no bairro Águas Claras.O acusado foi surpreendido com 30 pinos de cocaína. Ele estava com a filha de 5 anos em um carro, que segundo a polícia, era usado no transporte de drogas.Após a denúncia, os policiais militares Luís Antônio e Gudaitis, da equipe B (bravo), identificaram e abordaram o carro suspeito, um Corsa Classic preto, no cruzamento das ruas José Maurício de Souza e Brigadeiro Faria Lima.Com o apoio dos PMs Bernardi, Ortega, Marçal, Marques e Paula, o veículo foi minunciosamente revistado. No momento da abordagem, o acusado estava com a filha no carro.Ele negou qualquer irregularidade. No entanto, os policiais encontraram 30 pinos de cocaína sob o tapete do banco traseiro do automóvel, além de R$ 935 em dinheiro.Após cair em contradição, o acusado admitiu a venda de drogas, porém não quis revelar detalhes sobre a atividade criminosa.Os policiais foram até a casa do acusado e apreenderam mais R$ 430 em dinheiro e cinco pacotes contendo cerca de 5 mil pinos plásticos vazios, que seriam utilizados para acondicionar cocaína, conforme a PM.O acusado foi autuado em flagrante no plantão policial de Araçatuba. O Conselho Tutelar foi acionado para cuidar da criança.A menina foi entregue para a mãe. Ela alegou não saber nada sobre a atividade criminosa do marido. O caso segue em investigação.Fonte: Regional Press