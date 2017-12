Acidente foi na alça de acesso à rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis (SP). Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu; condutor da carroça fugiu.

publicado em 13/12/2017

Motociclista morreu depois de bater em carroça que seguia na contramão em Fernandópolis (Foto: Notícias Noroeste)

Um professor de 41 anos morreu em um acidente na noite desta terça-feira (12) na alça de acesso à rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis (SP).De acordo com a Polícia Rodoviária, o motociclista trafegava pela rodovia Percy Waldir Semeguini e, quando foi fazer a alça de acesso para entrar na rodovia Euclides da cunha, bateu de frente com uma carroça que vinha na contramão.O professor chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O homem que estava conduzindo a carroça fugiu do local do acidente.O corpo da vítima está sendo velado no Velório Municipal de Fernandópolis e o enterro será às 17h no Cemitério Municipal.Fonte: G1