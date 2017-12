Segundo o presidente da Câmara, Rafael Nixon, o dinheiro é resultado da redução de gastos e respeito ao dinheiro público

publicado em 28/12/2017

(Foto: Reprodução internet)

O Presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil – vereador Rafael Nixon Pereira Marques (PSDB), devolveu aos cofres da Prefeitura a importância de R$ 294.274,59, resultado das medidas de contenção de gastos adotadas durante o ano de 2017.

Desde que assumiu o cargo de presidente, Nixon vem se preocupando com a redução de despesas, objetivando o equilíbrio financeiro.

“Devolvemos esse dinheiro ao Executivo para que utilize na Saúde, Educação e em outras prestações de serviços para a população”, afirmou ele.

O Presidente da Câmara afirma que isso é fruto de uma gestão séria e comprometida. “O bom gestor público deve saber fazer as obras necessárias, os investimentos certos, consciente de que o dinheiro público deve ser tratado com muito respeito, muita responsabilidade e foi exatamente isso que fizemos: economizamos em tudo o que foi possível, mantendo os trabalhos da Câmara com a excelência de sempre e conseguimos assim poupar recursos.

Dentre as medidas, visando à contenção de gastos, o Presidente cancelou todas as linhas telefônicas móveis (celulares), proporcionando uma economia de aproximadamente R$ 8 mil. Todos os setores foram orientados a economizarem.

O prefeito Adilson Segura agradeceu ao Presidente pelo valor recebido, que será de grande utilidade, pois o município, devido ao déficit financeiro provocado pela Administração anterior, encontra-se em dificuldade para honrar compromissos, principalmente com fornecedores.