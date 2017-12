Animal foi achado em chácara de Potirendaba. Dono não estava no local, mas foi autuado por maus-tratos e porte ilegal de arma.

publicado em 16/12/2017

Cachorro foi encontrado em chácara de Potirendaba (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Polícia Ambiental de São José do Rio Preto (SP) encontrou um cachorro que estaria sendo usado para prática de caça, em Potirendaba, nesta sexta-feira (15).Segundo a polícia, o animal foi localizado em uma chácara, próximo ao córrego Barra Grande, e apresentava ferimentos. No local também foram encontrados outros quatro cachorros, uma espingarda, várias munições e duas redes de caça de animais silvestres.O dono do local não estava na chácara. Ele foi autuado por crime de maus-tratos e porte ilegal de arma. Os objetos foram apreendidos pela polícia.Fonte: G1