Fuinha e Amora, dois cachorros da raça pug, foram fotografados ao lado do bom velhinho

publicado em 16/12/2017

Pugs foram fotografados em um shopping de Rio Preto

Já foi o tempo em que o Papai Noel tirava foto apenas com crianças. A nova moda é levar os pets para pousarem ao lado do bom velhinho.Shoppings de São Paulo e Rio de Janeiro chegaram até realizar ações específicas para que os bichinhos fossem fotografados ao lado do Papai Noel.Pegando carona nessa nova moda, uma moradora de Rio Preto levou Fuinha e Amora, seus dois cachorros da raça pug, para serem fotografados ao lado do bom velhinho, no shopping Cidade Norte.“Nossos filhos crescem e já não querem mais participar destas coisas. Eu amo o Natal, então trouxe meus filhotinhos para conhecerem o Papai Noel”, contou a empresária Danielle Indirah.Fonte: Diário da Região