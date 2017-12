De acordo com o delegado, essa é a terceira vez que a mulher é flagrada dirigindo na contramão. Motorista foi presa em flagrante e permanece à disposição da justiça.

publicado em 16/12/2017

Carro ficou destruído após batida em rodovia de Áspasia (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma jovem foi presa em flagrante após causar um acidente dirigindo embriagada, na noite desta sexta-feira (15), em Aspásia (SP).De acordo com a Polícia Rodoviária, ela seguia sozinha de carro, na contramão, quando bateu na lateral de uma caminhonete que trafegava no sentido correto da via. A motorista e a passageira, que estavam na caminhonete, tiveram apenas ferimentos leves.A motorista, de 49 anos, foi submetida ao teste de bafômetro, que registrou 1,17 miligramas de álcool por litro de sangue.A condutora foi encaminhada para Central de Polícia Judiciária de Jales (SP), onde o delegado de plantão decretou prisão em flagrante por embriaguez ao volante. De acordo com o delegado, essa é a terceira vez que a mulher é flagrada dirigindo na contramão.A motorista foi detida e permanece à disposição da Justiça.Fonte: G1