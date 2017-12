Somente na manhã do último sábado, três pessoas tentaram entrar com drogas na penitenciária "João Batista de Santana", em Riolândia

publicado em 13/12/2017

Agentes penitenciários encontraram maconha escondida em tênis de criança (Foto: SAP/Divulgação)

Aline RuizAgentes penitenciários da cadeia "João Batista de Santana", em Riolândia, encontraram maconha escondida dentro do tênis de um menino. A droga foi descoberta durante revista para entrar no local na manhã do último sábado (9).Logo em seguida, outra pessoa tentou passar pelos agentes penitenciários com drogas. A companheira de um detento foi flagrada com porção de maconha em suas partes íntimas. Pouco tempo depois, outra visitante foi encontrada tentando levar drogas no ânus.Por meio de nota, a Secretaria de Administração Penitenciária afirmou que todas as drogas foram apreendidas e os visitantes flagrados transportando drogas estão proibidos de fazer visitas e respondem a um processo criminal. Os detentos que receberiam os entorpecentes foram isolados e respondem a Processo Apuratório Disciplinar.