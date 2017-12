Segundo o Corpo de Bombeiros, Caique Josias, de 24 anos, nadava com a família quando afundou no local

publicado em 26/12/2017

Corpo de Bombeiros fez resgate do jovem que se afogou na represa de Monte Aprazível (SP) (Foto: Destaque Mais/Divulgação)

Um jovem de 24 anos morreu depois que se afogou na represa de Monte Aprazível (SP), no fim da tarde desta segunda-feira (25).De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Caique Josias nadava com a família no local quando afundou. A corporação foi acionada e ele foi encontrado morto próximo à margem da represa.A perícia foi acionada e o corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).Fonte: G1