Suspeito ainda agrediu filho da vítima, de 9 anos, que tentou ajudar a mãe. Vizinhos ouviram barulho e acionaram a Polícia Militar.

publicado em 28/12/2017

O rapaz foi preso em flagrante por estupro e levado para delegacia de Fernandópolis

Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de estuprar a vizinha, de 27 anos, que está gravida de oito meses, nesta quinta-feira (28), no bairro Brasilândia, em Fernandópolis (SP).De acordo com a Polícia Militar, o suspeito entrou na casa da vítima pulando o muro e passando por uma janela. Como era de madrugada, a vítima estava dormindo. O homem agrediu e estuprou a moça após fazer ameaças, ainda conforme a corporação.O filho da vítima, de 9 anos, também foi agredido ao ouvir os gritos e tentar ajudar a mãe. Os vizinhos ouviram o barulho e chamaram a polícia.O suspeito chegou a fugir antes da chegada da equipe, mas foi encontrado em casa e reconhecido pela gestante.O rapaz foi preso em flagrante por estupro e levado para delegacia de Fernandópolis. Em depoimento, ele disse que a vítima teria pedido para ele entrar na residência. Ele foi encaminhado para cadeia de Guarani D’Oeste (SP).Apesar do violência, a mulher e o filho, além do bebê, passam bem, segundo a polícia.