Caso ocorreu em Catanduva (SP), na noite de quarta-feira (13). Ninguém estava na casa durante o crime.

publicado em 16/12/2017

Segundo os moradores, não havia ninguém na casa durante o crime (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma família de Catanduva (SP) encontrou o cachorro de estimação perfurado e enforcado com o fio de uma antena, no final da noite de quarta-feira (13). Segundo os moradores, não havia ninguém na casa durante o crime.A comerciante Michele Godoi conta que chegou à residência por volta das 23h, quando encontrou um dos cachorros mortos e outros dois com ferimentos graves.“Ela chegou em casa para ver como os cachorrinhos estavam, quando viu o Nino imóvel, mas vivo, e o outro todo ensanguentado. Já o Boy estava enforcado com o fio da antena. Este fio estava na boca dele”, diz Ivone Amaro, mãe de Michele, ao G1.Com a voz embargada, Ivone conta que o cachorro que morreu, da raça Yorkshire, foi levado ao veterinário e foi constatado que ele estava com o pulmão estava lacerado, a escápula quebrada e com hemorragia interna.“Provavelmente deram uma paulada ou um chute bem forte nele”, lamenta.Ivone estava viajando quando soube do caso por meio da filha. “Ela estava chorando quando me ligou porque sabe que o Boy era mais apegado a mim. Nada foi levado de dentro de casa, mas machucaram meus bebês.”Em seguida, a filha de Ivone deu banho nos cachorros que ficaram feridos e no que morreu e, nesta quinta-feira (14), registrou um boletim de ocorrência da Polícia Civil de Catanduva.A previsão é que a polícia vá à casa da família para fazer a perícia na sexta-feira (15). O caso está sendo investigado.A mulher diz que tem medo de que o suspeito volte à casa para matar os outros seis cães. “A gente não tem provas e não pode acusar ninguém, mas isso não pode ficar impune.”Fonte: G1