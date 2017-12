Filho do dono do hotel foi atacado após se desculpar por desentendimento com o agressor, um trabalhador rural que conseguiu fugir pulando uma janela. Estado de saúde da vítima é estável.

publicado em 21/12/2017

O autor do crime, apesar de identificado, continua foragido. A polícia investiga o caso. (Foto: Imagem Ilustrativa)

Um estudante foi esfaqueado por um trabalhador rural dentro de um hotel em São José do Rio Preto (SP), na noite desta quarta-feira (21), no Centro.Conforme o boletim de ocorrência, o estudante, de 24 anos, é filho do proprietário do hotel e estava trabalhando no momento em que foi atacado. Ele teria se desentendido com o agressor, de 28 anos, e resolveu ir até o quarto em que o hóspede estava para se desculpar pela discussão.Os dois homens teriam conversado e se entendido, mas logo em seguida o trabalhador rural, sem motivos aparentes, segundo o registro policial, começou a esfaquear o estudante. Os três golpes desferidos com a faca atingiram ombro, pescoço e costas do estudante.Após o ataque, o suspeito teria pulado da janela do primeiro andar do prédio e fugido. A vítima foi socorrida ao Hospital de Base de Rio Preto e o estado de saúde é considerado estável.O autor do crime, apesar de identificado, continua foragido. A polícia investiga o caso.Fonte: G1