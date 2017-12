A entidade é uma instituição sem fins lucrativos, que possui apoio da iniciativa privada e Instituições parceiras, além de trabalho voluntariado

publicado em 29/12/2017

Conheça mais sobre o Instituto pelo site www.institutolabruma.com (Foto: Arquivo Pessoal)

Da Redação

No último dia 23, em Américo de Campos, o Instituto La Bruma de Equoterapia e Legoterapia reuniu pais e filhos para apresentação de final de ano do instituto e entrega dos presentes de Natal para as crianças.

O Projeto Instituto La Bruma de Equoterapia e Legoterapia de Américo de Campos tem o objetivo de proporcionar às crianças que apresentam necessidades especiais ou déficit de aprendizagem, recursos que possam auxiliá-las em seu desenvolvimento social e acadêmico, através dos cavalos e de kits Lego.

A entidade é uma instituição sem fins lucrativos, que possui apoio da iniciativa privada e Instituições parceiras, assim como prestação de serviço voluntário por profissionais altamente capacitados em áreas afins. A equipe multidisciplinar é formada por profissionais de Pedagogia, Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem e Educação Física.

Qualquer pessoa pode ajudar o projeto doando um saco de ração. Para ajudar basta entrar em contato com o professor Rodolfo Vera, idealizador e mantenedor do Instituto. O contato pode ser feito através do telefone (17) 99653 2443, ou ainda pelo email: centro.equo.lego@gmail.com ou pelo site: www.institutolabruma.com.