Atendimento à gestante foi feito pela equipe do Samu, em Catanduva (SP). Mãe e filho passam bem.

publicado em 26/12/2017

Equipe do Samu realizou parto de adolescente de 13 anos em Catanduva (SP) (Foto: Samu Catanduva/Divulgação)

Uma adolescente de 13 anos entrou em trabalho de parto e deu à luz em seu quarto, em uma casa do bairro Nova Catanduva, em Catanduva (SP), na noite de segunda-feira (25), dia de Natal. O parto foi feito por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).O Samu foi acionado para atender uma gestante, grávida de nove meses, que apresentava contrações. No entanto, ao chegar à casa da adolescente, a equipe médica constatou que ela havia entrado em trabalho de parto.O atendimento ocorreu normalmente. Em seguida, mãe e filho foram levados ao Hospital Padre Albino, onde receberam cuidados médicos pós-parto. A vó da criança acompanhou o parto. Já o pai do bebê, de 16 anos, visitou o filho no hospital.Mãe e filho passam bem e irão receber alta na noite desta terça-feira (26), segundo a assessoria de imprensa do hospital.Fonte: G1