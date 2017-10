S.L.P. foi conduzido para a delegacia daquela cidade e encaminhado para uma cadeia pública da região

publicado em 17/10/2017

No interior do veículo do procurado pela Justiça, a Polícia Militar encontrou diversos produtos eletrônicos e elétricos (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Cosmorama prendeu um rapaz com mandado de prisão em aberto pelo crime de falsificação, na madrugada de ontem, em uma estrada rural que liga o município a Sebastianópolis do Sul. Identificado como S.L.P, o indivíduo foi conduzido para a delegacia daquela cidade e encaminhado para uma cadeia pública da região.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento rural da PM pelas estradas que ligam Cosmorama a outras cidades. Em determinado momento, a equipe, composta pelos cabos Calil e Alberto, avistou um indivíduo em um carro, modelo Chevrolet Ipanema, de cor prata, na estrada municipal que liga Cosmorama a Sebastianópolis do Sul, próximo à ponte do Rio São José dos Dourados. O condutor do carro não parou quando os policiais acenaram e andou mais alguns metros pela estrada quando, por fim, foi abordado pela equipe.

Durante buscas no interior do veículo, foram localizados diversos produtos eletrônicos e elétricos como fios e cabos de cobre, painéis eletrônicos de motores de “pivô de irrigação”, transformadores de energia e duas bolsas com ferramentas usadas para o desmonte das peças. Ao ser questionado, o indiciado alegou que teria comprado tais produtos e que estaria no local pescando.