Ele se apresenta no município no dia 18 de novembro, às 21h, no auditório do Novo Sinai

publicado em 02/10/2017

Moacyr Franco embalou sucessos de sertanejo-raiz

Da redação

O cantor, ator e humorista Moacyr Franco se apresenta no próximo dia 18 de novembro, às 21h, na cidade de Valentim Gentil. O show será beneficente com renda revertida para o Novo Sinal. Apresentação acontecerá no auditório da instituição.

Os ingressos individuais estão sendo vendidos a R$ 50. Para mais informações, a organização do evento disponibiliza o telefone (17) 3485 7748.

Moacyr Franco

As composições de Moacyr são bastante ecléticas, como boleros, marchinhas, baladas de amor e até rock’n’roll. Seus maiores sucessos, porém, estão no sertanejo-raíz, quando, nas décadas de 80 e 90 compôs várias músicas que alcançaram os primeiros lugares nas paradas, tais como: "Dia de Formatura", com Nalva Aguiar, "Seu amor ainda é tudo", "Ainda Ontem Chorei de Saudade" e "Se eu não puder te esquecer", com João Mineiro & Marciano.

Novo Sinai