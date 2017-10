Crime aconteceu durante a madrugada em Araçatuba (SP). Polícia tenta localizar os suspeitos

publicado em 13/10/2017

Suspeitos entraram no local pelo telhado (Foto: Arquivo Pessoal)

Ladrões invadiram uma loja de departamentos e levaram mais de R$ 30 mil, na madrugada desta sexta-feira (13), em Araçatuba (SP).

De acordo com a polícia, os suspeitos entraram pelo telhado da empresa, depois de arrancar uma telha de metal e danificar parte do forro. Os criminosos abriram o cofre e fugiram com todo o dinheiro, que ultrapassava R$ 30 mil, segundo a polícia.

O crime só foi descoberto durante a manhã, quando um funcionário chegou ao local para trabalhar e percebeu que o chão da loja estava sujo e molhado. Segundo a empresa, o sistema de alarme não foi acionado e não havia ninguém na loja no momento da ação.

A Polícia Civil solicitou imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para tentar identificar os criminosos. Por enquanto ninguém foi preso.