publicado em 19/10/2017

Idoso foi preso ao matar mulher com golpes de marreta em Cardoso (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Aline Ruiz

Uma idosa de 82 anos, E.F.P.D., foi brutalmente assassinada nesta quinta-feira (19) pelo companheiro na manhã desta quinta-feira (19), em São João do Marinheiro, distrito de Cardoso. Após cometer o crime, J.A.O., de 60 anos, tentou fugir para a cidade de Indiaporã, mas foi abordado por policiais civis e militares de Cardoso e Mira Estrela. O autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Cardoso e encaminhado posteriormente para uma cadeia pública da região.

Segundo informações repassadas pela polícia para o A Cidade, o idoso golpeou a companheira com uma marreta, depois colocou o corpo dentro de uma perua Kombi e jogou em uma mata às margens do rio Marinheiro, entre o distrito de São João do Marinheiro e Mira Estrela. Os dois moravam na região rural do distrito.

Após “desovar” o corpo da idosa, o autor do crime fugiu em direção à cidade de Indiaporã, mas foi abordado pelos policiais civis e militares de Cardoso e Mira Estrela. Ele foi encaminhado para delegacia da Polícia Civil de Cardoso.

Após ser preso, o suspeito levou os policiais até onde jogou o corpo. A polícia registrou o caso como feminicídio e será investigado.