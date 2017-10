O autor do crime está detido na Delegacia de Mira Estrela e posteriormente será encaminhado para uma cadeia pública da região

publicado em 19/10/2017

Da Redação





Policiais civis e militares de Cardoso e Mira Estrela prenderam um idoso, de aproximadamente 65 anos, acusado de assassinar a ex-mulher, de 70 anos, e jogar o corpo em um matagal às margens do rio São João do Marinheiro. Segundo informações da polícia, o autor do crime está detido na Delegacia de Mira Estrela e posteriormente será encaminhado para uma cadeia pública da região.

O crime foi registrado nesta quinta-feira (19) e, de acordo com a polícia, o idoso teria assassinado a ex-esposa e colocado o corpo dentro de uma perua Kombi. Ao chegar próximo ao rio São João do Marinheiro, o idoso teria jogado a mulher em um matagal.

