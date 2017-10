Ajudante de motorista teve 20% do corpo queimado enquanto tentava misturar soda e álcool

publicado em 13/10/2017

Faísca da furadeira provocou incêndio e vítima teve queimaduras (Foto: Arquivo Pessoal)

Um ajudante de motorista de 40 anos sofreu diversas queimaduras pelo corpo nesta quinta-feira (12) enquanto tentava fazer sabão caseiro dentro de casa, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava no imóvel, no bairro Jardim Jéssica, e fazia sabão líquido com soda e álcool no quintal.

Para misturar os produtos, o homem teria utilizado uma furadeira elétrica. O equipamento começou a soltar faíscas e o fogo acabou atingindo os braços, rosto e pernas da vítima, que teve teve 20% do corpo queimado.

Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte e transferido ao Hospital de Base, onde continua internado e seu estado de saúde é considerado estável e sem previsão de alta.