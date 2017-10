Os moradores de Votuporanga, Renato, Jociana e as duas filhas, Eduarda e Júlia, morreram após serem arremessados do veículo em que estavam (Fotos: Arquivo Pessoal/Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Aline Ruiz

Um trágico acidente registrado no fim da noite desta sexta-feira (13) tirou a vida de uma família de Votuporanga. A colisão com outro veículo seguida de capotamento foi registrada na rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, perto do trevo de acesso ao município de Cosmorama, por volta das 22h29. Renato Alexandre Miranda Neves, conhecido como Renato Pintor, a sua esposa, Jociana Cardoso de Souza, e as duas filhas, Eduarda e Júlia, foram arremessados do carro em que estavam e morreram no local.

Segundo informações preliminares, a família viajava sentido São José do Rio Preto a Votuporanga quando, em determinado momento, no KM 498+720, próximo do município de Cosmorama, o carro em que eles estavam, um Monza, de cor azul, saiu da pista, bateu em uma mureta e capotou.

Os quatro passageiros foram arremessados do carro e uma das vítimas ficou na pista, quando o motorista de um Fox, de cor branca, com placas de Valentim Gentil, que vinha logo atrás não conseguiu frear e acabou a atropelando e batendo no carro da família. Os ocupantes do segundo carro nada sofreram.

A ocorrência foi registrada pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Tanabi, da Polícia Rodoviária e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Votuporanga. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) e, posteriormente, para o velório do Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga, onde serão velados a partir das 14h e sepultados neste domingo (15), às 9h, no mesmo local.

A perícia esteve no local do acidente e não há informações sobre exames de álcool em nenhum dos dois dos motoristas. Como a família foi arremessada, a polícia acredita que eles estavam sem o cinto de segurança. As reais causas do acidente serão apontadas posteriormente.





As vítimas

A família de Votuporanga, segundo informações de amigos das vítimas, estava retornando de São José do Rio Preto, onde estariam fazendo compras. Renato Alexandre Miranda Neves, de 29 anos, era pintor autônomo, já a sua esposa, Jociana Cardoso de Souza, de 29 anos, trabalhava na rede Subway de Votuporanga. As duas filhas do casal, Eduarda e Júlia, de 6 e 7 anos, estudavam na escola CEM Profª. Anita Liévana Camargo, localizada no bairro Jardim Bom Clima. Eles moravam na rua Porto Alegre, no bairro Jardim Marin.

De acordo com o amigo de Renato, Paulo Brasilino, o carro que a família estava era recém-comprado. “Eles compraram o carro com um acerto que a Jociana fez no trabalho, ela pediu um adiantamento porque eles estavam a pé e precisavam levar as meninas para a escola. Hoje (ontem), inclusive, seria a festa surpresa de aniversário da Jociana, que ela iria comemorar na terça-feira (17). Estamos muito abalados com o que aconteceu”, contou Paulo.