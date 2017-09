Além disso, a Polícia Ambiental de Votuporanga também apreendeu uma espingarda de pressão calibre 5.5 e uma rede de caça

publicado em 25/09/2017

A Polícia Ambiental apreendeu mais de 30kg de carne de capivara, arma, rede de caça e um gavião morto (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Aline Ruiz

A Polícia Ambiental de Votuporanga flagrou, no último domingo (24), um morador do bairro rural Piedade, em Cosmorama, com carne de capivara e um gavião morto. O homem foi autuado e responderá por crime ambiental, podendo ainda ser condenado à prisão.

Segundo informações da polícia, o indivíduo tinha mais de 30kg de carne de capivara guardados dentro de sua residência. Além disso, no ato da fiscalização, a equipe também encontrou um gavião morto e uma espingarda de pressão calibre 5.5, além de uma rede de caça.

Diante dos fatos, o homem foi autuado e responderá por crime ambiental, podendo ser condenado posteriormente.